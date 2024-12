Torino celebra il cinema giovane con il 25° Sottodiciotto Film Festival & Campus

TORINO – Dal 12 al 16 dicembre 2024, Torino si trasforma nel palcoscenico della creatività giovanile grazie al 25° Sottodiciotto Film Festival & Campus, organizzato da AIACE Torino, in collaborazione con la Città di Torino e ITER. Quest’anno, il festival adotta il claim “Shaping Tomorrow”, un tema che sottolinea il potenziale del cinema come strumento per modellare il futuro attraverso gli occhi delle nuove generazioni.

Un’edizione ricca: 228 film e tante novità

Il festival propone 228 titoli, tra lungometraggi e cortometraggi, suddivisi in tre grandi sezioni: 102 per il pubblico generale, 107 per il Concorso delle Scuole e 19 riservati al programma scolastico. Tra i tanti film, spicca l’anteprima di “Julie Keeps Quiet”, del belga Leonardo Van Dijl, che affronta il tema degli abusi nello sport. Altri titoli internazionali come “Les Enfants rouges” del tunisino Lotfi Achour e “Mars Express” del francese Jérémie Périn offrono prospettive innovative su temi sociali, familiari e fantascientifici.

Animazione tra inclusione ed eccentricità

La sezione dedicata all’animazione presenta opere straordinarie, tra cui il premiato “Memoir of a Snail” di Adam Elliot, il visionario “Mars Express” e l’anime giapponese “Totto-Chan: The Little Girl at the Window”, che esplora l’educazione inclusiva. Inoltre, per i più piccoli, il festival celebra i 50 anni di Hello Kitty, con una festa speciale e la proiezione della serie Hello Kitty Super Style!.

Cinema e formazione: un dialogo sul futuro

Il festival non si limita alla proiezione di film. La sezione Wikicampus, realizzata con l’Università di Torino, affronta il tema delle professioni del cinema con masterclass e incontri tra studenti e professionisti del settore. Tra gli ospiti, spiccano volti noti come Paola Buratto (Call My Agent – Italia) e Zackari Delmas (Diciannove).

Realtà virtuale e nuovi linguaggi

La sezione “Presence. Esperienze Immersive”, ospitata al Museo Nazionale del Cinema, invita il pubblico a esplorare i “paesaggi del futuro” attraverso film immersivi e interattivi, tra cui “Samsara” di Hsin-Chien Huang e “Mirror: The Signal” di Pierre Zandrowicz.

Il talento italiano in primo piano

Il festival celebra anche il cinema italiano con il Premio Gianni Volpi, che assegnerà il riconoscimento al miglior lungometraggio d’esordio tra cinque opere in gara, tra cui “Anywhere Anytime” di Milad Tangshir e “L’albero” di Sara Petraglia.

Eventi speciali e omaggi

Tra gli eventi imperdibili:

La celebrazione dei 25 anni della Melevisione , con gli attori del Fantabosco.

, con gli attori del Fantabosco. La proiezione del mediometraggio “PIL – Perché Immigrazione è Lavoro” , reportage che sfida i pregiudizi sull’immigrazione.

, reportage che sfida i pregiudizi sull’immigrazione. Un omaggio al celebre illustratore Quentin Blake, con episodi della serie animata “Quentin Blake’s Box of Treasure”.

Giovani protagonisti e competizioni

Il cuore del festival resta il Concorso delle Scuole, che quest’anno presenta 107 opere realizzate da studenti di ogni ordine e grado, affrontando temi come la crescita, il bullismo e l’ambiente. Non mancano altre competizioni, come “That’s Animato!”, riservato agli studenti di scuole di animazione di tutto il mondo, e “Campus in corto”, con opere di giovani talenti italiani.

Un appuntamento da non perdere

Con un programma ricchissimo, che spazia dall’animazione alla realtà virtuale, il Sottodiciotto Film Festival & Campus conferma il suo ruolo centrale nella promozione del cinema come strumento educativo e creativo. Torino è pronta ad accogliere spettatori di ogni età per un viaggio attraverso i mondi immaginati dalle nuove generazioni.

