Zio molesta nipote 11enne: condannato a cinque anni e quattro mesi

NOVARA – Un uomo (G.C.) di 66 anni è stato condannato a cinque anni e quattro mesi per violenza sessuale su minore dopo che la bambina di 11 anni si era confidata con la mamma.

L’incidente probatorio ha confermato le accuse per cui il pm aveva chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi. Di parere contrario la difesa che chiedeva l’assoluzione in quanto per gli avvocati i fatti non erano provati.

Le violenze sarebbero avvenute nel 2022 sia a casa della bambina, in un momento in cui erano rimasti soli loro due che durante gite in Bassa Valsesia quando la bambina gli era stata affidata.

