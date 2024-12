Nell’ospedale di Novara c’è una macchina che fa perdere meno capelli ai pazienti in chemioterapia

NOVARA – Nell’ospedale Maggiore della Carità di Novara c’è una nuova macchina destinata a diminuire la caduta dei capelli per i pazienti in chemioterapia. Si tratta di una donazione della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori).

La nuova macchina, come è stato spiegato durante la presentazione, “migliora sensibilmente la qualità di vita dei pazienti sottoposti a chemioterapia e può consentire di conservare una massima quantità di capelli o addirittura l’intera capigliatura”.

