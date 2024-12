Due vittorie e due sconfitte per le piemontesi del volley nel turno infrasettimanale

NOVARA – Turno infrasettimanale con luci e ombre per le pieontesi impegnate nel campionato di serie A1 di volley. Limpida vittoria per la Igor Volley Novara su Bergamo, sconfitta 3-0 con parziali di 25-22 25-22 25-19.

Vince anche la Fenera Chieri, che supera l’Acqua e Sapone 3-1. Cominiciano bene le torinesi vincendo i primi due set 25-22 25-21, poi il passo falso nel terzo, che si chiude 23-25 e la pronta risposta nel quarto, dominato 25-16.

Netta sconfitta per la Granda Cuneo, che perde in casa con una Imoco davvero troppo forte. 20-25 17-25 18-25 in una partita senza storia.

Nuova maratona per la Eurospin Pinerolo, che ra andata al quinto già nel weekend. Oggi si è fermata al quarto, ma con un ultio set chiuso a 27. A vincere però è stata la Savino Del Bene. 25-21 23-25 23-25 25-27 i parziali a Pinerolo per l’1-3 finale.

