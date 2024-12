Stupro di gruppo su una sedicenne, la sentenza arriva dopo 11 anni

TORINO – Ci sono voluti 11 anni per avere giustizia. Una ragazza, che all’epoca dei fatti aveva 16 anni, era stata costretta ad avere dei rapporti sessuali con quattro amici con cui stava passando una serata.

Era il 2013. In primo grado a Novara, nel 2019, erano stati assolti, poi la sentenza era stata ribaltata in appello ma la Cassazione aveva annullato tutto rinviando gli atti alla corte d’appello di Torino. Qui i quattro erano stati nuovamente condannati, ma avevano presentato ricorso, ora respinto dalla Suprema Corte.

Due dei quattro dovranno quindi scontare 4 anni e 2 mesi di reclusione, gli altri due rimarranno in carcere per 4 anni. Per la vittima un incubo durato davvero troppo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese