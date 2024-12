Con il coltello tentano la rapina, un passante li interrompe e scappano: arrestata coppia di rapinatori a Ivrea

TORINO – Un 31enne e una 22enne sono stati arrestati a Ivrea per tentata rapina. L’episodio è avvenuto sabato scorso: la coppia è entrata in una birreria del centro cittadino con i coltelli in mano e ha intimato al titolare di consegnare tutto l’incasso della serata. A interrompere la rapina è stata una persona che si è avvicinata e ha messo in fuga i rapinatori.

La polizia ha ricevuto la segnalazione e ha intercettato l’auto della coppia criminale in via Palestro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese