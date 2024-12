Cuneo-Torino, pendolari in protesta: treni perennemente in ritardo. I sindaci: “basta disservizi”

CUNEO – Gravi disagi per i pendolari della provincia di Cuneo. Di per sé mal collegata al resto della regione, sta riscontrando enormi difficoltà nel trasporto ferroviario.

I pendolari della Granda hanno raccolto vari dati, arrivando a una stima preoccupante: solo sulla Cuneo-Torino da Febbraio sono stati accumulati 29.407 minuti di ritardo, con 67 cancellazioni e 93 limitazioni.

Per raccogliere le testimonianze dei cittadini in difficoltà, sono andati in stazione vari sindaci: Luca Robaldo, sindaco di Mondovì e Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva. La loro presenza ha lo scopo di “dare un segnale chiaro e preciso di protesta e chiedere interventi tempestivi che portino a risolvere la situazione”.

