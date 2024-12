TORINO – I sindacati chiedono a Stellantis di aumentare i salari dell’8,8%.

A seguito dell’inflazione, il coordinamento unitario di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr ha inviato a Stellantis, Cnh Industrial, IVECO e Ferrari una richiesta di rinnovo del contratto collettivo (CCSL) per il biennio 2025-2026.

L’aumento in cifra assoluta è pari a 185,83 euro mensili al terzo gruppo professionale e a 179,40 euro alla seconda area professionale. Il premio di risultato annuale che è una percentuale della paga base annua e che quindi va rivalutato insieme ad essa.

Si chiede inoltre di riconoscere 680 euro una tantum. In una nota condivisa i sindacati sottolineano che “Rinnovare il ccsl è fondamentale per la valorizzazione del lavoro e per il rafforzamento di uno spirito coeso, con cui affrontare le sfide comuni e costruire un futuro sostenibile. Il ccsl si è dimostrato uno strumento vitale, capace di gestire i cambiamenti e di trovare soluzioni concrete: solo il suo tempestivo rinnovo ne può confermare la funzione svolta fino ad ora anche nel prossimo futuro”

C’è da chiedersi se tali aumenti siano fattibili, vista la generale crisi del settore automotive italiano

