Mondiale per club: la Juventus nel girone G con Man City, Wydad e Al Ain

MIAMI – Il sorteggio per i gironi del Mondiale per club si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Miami negli Stati Uniti d’America. La Juventus, che partiva come squadra di seconda fascia, come l’altra italiana, l’Inter, ha sorteggiato la squadra di prima fascia Manchester City. Le altre due del suo girone, che è quello G, sono il Wydad dal Marocco e Al Ain da Abu Dhabi.

La Juventus affronterà come prima avversaria Al Ain dagli Emirati e poi i marocchini del Wydad e infine gli inglesi del Manchester City. per provare a qualificarsi alla seconda fase.

