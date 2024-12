Torino, edilizia popolare: in corso lavori per ascensori e sicurezza antincendio

TORINO – L’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) ha visitato il cantiere di via Biglieri, nel quartiere Nizza Millefonti, dove sono in fase di installazione 12 nuovi ascensori.

L’intervento mira a eliminare le barriere architettoniche, migliorando l’accessibilità per oltre 100 famiglie. I lavori termineranno entro il 2025.

Un secondo cantiere è attivo in via Pacini 1-3-5, nel quartiere Barriera di Milano, dove si stanno eseguendo lavori di messa in sicurezza e adeguamento antincendio. L’intervento prevede la sostituzione delle porte antincendio, dei serramenti e delle griglie di areazione.

I lavori, che coinvolgono 108 alloggi e sono stati affidati a Tecno Service, rientrano in un appalto più ampio che interessa una quarantina di edifici ATC.

