Torino, stop alla vendita di Alcolici dalle 21 alle 7

TORINO – In arrivo un provvedimento per contrastare la movida.

La misura, sollecitata dalle circoscrizioni, è stata pensata per combattere il degrado notturno. L’ordinanza è stata presentata dall’assessore al commercio, Paolo Chiavarino, e quello alla sicurezza, Marco Porcedda. Si aspetta l’ok della giunta.

L’obiettivo è di fermare la vendita di alcolici da asporto dalle 21 alle 7. Sono state individuate 20 aree in città, dove ci sono forti concentrazioni di mini market: Piazza Santa Giulia, Corso Giulio Cesare, Piazza Derna, Piazza Galimberti, tutti luoghi di aggregazione tormentati dal degrado notturno.

Una volta approvata, l’ordinanza sarà applicata in via progressiva per tutto il 2025.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese