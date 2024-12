Truffava anziani fingendosi carabiniere o avvocato: vittima anche una donna di Novara con un raggiro da 3.500 euro

NOVARA – Un 28enne specializzato nelle truffe di denaro sulle persone anziane è stato denunciato nei giorni scorsi per aver raggirato diverse persone in giro per l’Italia, tra cui un’anziana di Novara. L’uomo ha contattato la signora fingendosi un carabiniere e le ha detto che la figlia aveva causato un grave incidente; l’unico modo per evitarle il carcere era versare subito 3.500 euro in contati per l’avvocato. A questa somma il 28 enne aveva aggiunto anche i gioielli presenti in casa.

Uno dei nipoti della donna è riuscito a scoprire la truffa e a contattare la polizia, che ha avviato le indagini. É emerso che il truffatore era responsabile di altri casi analoghi, come quello di un pensionato che aveva consegnato 1.800 euro in contanti e il bancomat con il relativo pin a quello che credeva essere un collaboratore legale della figlia.

Nei confronti del 28enne la Procura ha emsesso “un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, disponendo nei confronti del soggetto l’obbligo di dimora nel comune di Napoli e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese