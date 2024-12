Il sindaco di Torino ricorda la tragedia della Thyssen: una ferita profonda

TORINO -Il 6 dicembre ricorre l’anniversario di una delle date più tragiche per Torino e per il mondo del lavoro. Un incendio costò la vita a sette operai della ThyssenKrupp. Una tragedia immane per la quale sono stati condannati in via definitiva i responsabili aziendali.

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha voluto ricordare quella tragica giornata.

“Il 6 dicembre 2007 il terribile incidente alla Thyssen apriva una ferita nel cuore della nostra città. – ha scritto – Una ferita profonda, che a distanza di 17 anni non si rimargina e continua a metterci di fronte alla necessità di portare avanti la memoria di quell’evento tremendo.

Ricordare è un nostro compito, per le vittime e per le loro famiglie, a cui dobbiamo continuare a stare vicino, ma anche per ribadire, ogni volta con maggiore forza, che non si può e non si deve rischiare di perdere la vita mentre si svolge il proprio lavoro”.

I sette operai deceduti nell’incidente alla ThyssenKrupp

Antonio Schiavone, 36 anni, deceduto il 6 dicembre 2007, nel luogo dell’incidente

Roberto Scola, 32 anni, deceduto il 7 dicembre 2007

Angelo Laurino, 43 anni, deceduto il 7 dicembre 2007

Bruno Santino, 26 anni, deceduto il 7 dicembre 2007

Rocco Marzo, 54 anni, deceduto il 16 dicembre 2007

Rosario Rodinò, 26 anni, deceduto il 19 dicembre 2007

Giuseppe Demasi, 26 anni, deceduto il 30 dicembre 2007

