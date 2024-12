L’arcivescovo di Torino e vescovo di Susa Roberto Repole è stato nominato Cardinale

CITTÀ DEL VATICANO – L’arcivescovo di Torino e vescovo di Susa Roberto Repole è diventato Cardinale. La nomina gli è stata conferita da Papa Francesco nel Concistoro ordinario pubblico di oggi pomeriggio, nella basilica di San Pietro, unitamente al Titolo di Gesù Divino Maestro alla Pineta Sacchetti.

L’annuncio della decisione di elevare Repole alla dignità cardinalizia, assieme ad altri 20 vescovi di varie nazionalità, era stato dato dal Papa all’Angelus di domenica 6 ottobre. Le comunità di Torino e Susa sono in festa e accompagnano nella preghiera il loro Pastore in questo nuovo tratto di cammino.

Alla celebrazione in Vaticano hanno preso parte le principali autorità civili di Torino e del Piemonte, tra cui il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente Alberto Cirio, il prefetto Donato Cafagna, il presidente della Corte d’Appello Edoardo Barelli Innocenti, i sindaci e gli assessori dei Comuni di Givoletto e Druento. Tra le autorità e le presenze religiose: il vescovo ausiliare di Torino mons. Alessandro Giraudo e il vescovo emerito di Susa mons. Alfonso Badini Confalonieri, alcune rappresentanze del Consiglio episcopale e del Clero di Torino e Susa, insieme a religiose e religiosi. A questi si sono uniti oltre 250 fedeli, tra cui parenti e amici, i seminaristi, i parrocchiani di Druento, Givoletto e SS. Nome di Maria (Torino), dipendenti e direttori della Curia metropolitana.

Dopo la celebrazione, dalle 17:30 alle 19:30, nell’Aula della Benedizione del Palazzo Apostolico, il neo Cardinale saluta fedeli, amici e autorità nelle tradizionali «visite di cortesia». Domenica 8 dicembre alle 9:30, nella Basilica di San Pietro, parteciperà alla celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre assieme ai nuovi cardinali e al Collegio cardinalizio.

Appena possibile, la registrazione del Concistoro sarà messa a disposizione sul canale YouTube della Diocesi per quanti volessero rivederla in differita. È possibile seguire la Messa di domenica 8 dicembre a Roma sul canale YouTube di Vatican News e in tv su GRP (canale 15 del digitale terrestre). Infine, chi non ha potuto recarsi a Roma e quanti, pur andando a Roma, non riescono a incontrare il cardinale Repole nelle visite di cortesia, potranno partecipare alla celebrazione di ringraziamento nella Cattedrale di Torino domenica 15 dicembre alle 15.30 (accesso libero senza prenotazione). La celebrazione sarà trasmessa sul canale YouTube delle Diocesi di Torino e Susa.

