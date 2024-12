ATP Awards: Andrea Vavassori insieme a Simone Bolelli votati la coppia di doppio preferita dai fan

TORINO – Andrea Vavassori e Simone Bolelli sono stati votati il team di doppio preferito dai fan, che hanno votato per gli ATP Awards.

“Con Boli abbiamo condiviso un anno incredibile” – ha detto il 29 enne Vavassori, che ha raggiunto il top di carriera a Ottobre al n° 6 del Ranking di Doppio PIF ATP – . “Vi ringrazio molto per averci votato come la squadra di doppio ATP Fan’s Favourite. È stata una stagione fantastica e ci stiamo già preparando per la prossima. Ci vediamo presto. Ciao!”

Un altro italiano è stato votato il preferito dai Fan come singolo ed è ovviamente il n°1 al mondo Jannik Sinner. Davvero un ottimo anno per la squadra italiana che ha confermato il titolo in coppia Davis per un altro anno anche grazie a Jannik Sinner e alla coppia di doppio Vavassori-Bolelli.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese