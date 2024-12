Anche il contributo dell’AslTo3 ai Giochi Mondiali Universitari Torino 2025

TORINO – 144 turni di personale infermieristico e 144 turni di personale medico di continuità assistenziale h 24 per la gestione delle 4 Medical Room destinate agli atleti, turni di personale infermieristico e personale medico specializzato in ortopedia, anestesia e rianimazione e medicina d’urgenza per i due Medical Center in alta valle, turni di personale tecnico di radiologia per il punto di radiologia mobile.

È questo il contributo AslTo3 ai Giochi Mondiali Universitari Torino 2025 per quanto riguarda il personale, al quale vanno aggiunti l’approvvigionamento logistico di tutto il materiale sanitario (farmaci e presidi medici) necessario alle Medical Station sui siti di gara, alle Medical Room e ai Medical Centre, nonché la fornitura di un macchinario di radiologia mobile per il punto di radiologia.

Si può sintetizzare così quanto l’Azienda Sanitaria ha messo a disposizione del Comitato Organizzatore dei FISU University Games Torino 2025, manifestazione che prederà il via il prossimo 13 gennaio 2025 e che riguarderà direttamente una vasta area del territorio di competenza AslTo3.

“Un’occasione di rilancio, non soltanto sportivo, che sosteniamo convintamente, per la parte che ci compete, a fianco delle altre istituzioni coinvolte” ha commentato Franca Dall’Occo, Direttore Generale AslTo3, che ha preso parte in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria al transito della fiaccola simbolo dei giochi avvenuta ieri a Pinerolo.

