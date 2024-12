Una volpe è stata avvistata per le strade di Torino – VIDEO

TORINO – Non solo topi e cinghiali, talvolta per le strade di Torino è possibile imbattersi anche in una volpe.

Nel video che riportiamo di seguito, infatti, si vede l’esemplare aggirarsi e correre per la strada, forse spaventata. L’avvistamento, che certo non è il primo in città, questa volta è avvenuto in Lungo Dora Colletta, vicino al parco.

È probabile che la volpe si sia spinta fin lì in cerca di cibo.

