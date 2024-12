Lupi in Valsesia: la paura si fa concreta tra gli allevatori e gli abitanti delle montagne

VALSESIA – Negli ultimi giorni, la Valsesia è diventata il teatro di un acceso dibattito sulla presenza dei lupi, animali che da tempo suscitano timori tra allevatori e residenti. Una recente iniziativa promossa da alcuni allevatori della zona ha portato alla raccolta di decine di firme in pochi giorni, richiedendo un incontro con le autorità locali per discutere la gestione della popolazione lupina. Il crescente numero di lupi, censiti in 680 esemplari nella zona ovest delle Alpi grazie al progetto europeo Life WolfAlps, ha alimentato le preoccupazioni di chi vive e lavora in montagna.

L’episodio che ha catalizzato l’attenzione della comunità è stato l’attacco da parte di un branco di lupi che ha portato alla morte del cane di un escursionista. Questo evento ha accresciuto la paura tra i residenti, già preoccupati per la sicurezza dei loro animali domestici e delle loro attività agricole. La paura non è limitata solo agli allevatori, ma si estende a tutti coloro che vivono in montagna, dove l’interazione tra uomo e natura sta diventando sempre più complessa.

A complicare ulteriormente la situazione, l’Unione Europea ha approvato il declassamento del lupo a “specie protetta”, permettendo una maggiore flessibilità nella gestione dei conflitti con le comunità locali. Tuttavia, resta da definire quali provvedimenti siano necessari per contenere i danni e garantire la sicurezza di chi vive in queste aree.

