Pmi Day a Biella: un ponte tra studenti e aziende, per il futuro industriale

BIELLA – Il Pmi Day di Biella ha visto la partecipazione di ben 604 studenti provenienti da sette istituti scolastici, insieme a 33 aziende del territorio, in un evento dedicato a promuovere il legame tra giovani e mondo imprenditoriale. L’iniziativa ha offerto visite guidate nelle aziende aderenti, creando un’opportunità unica per studenti e insegnanti di vedere da vicino il funzionamento delle realtà produttive locali.

Christian Ferrari, presidente del comitato Piccola industria dell’Unione industriale Biellese, ha sottolineato l’importanza di questo incontro, evidenziando come i ragazzi si siano dimostrati attenti e curiosi. “Noi imprenditori siamo soddisfatti di poter trasmettere alle future generazioni l’orgoglio del ‘saper fare’ che caratterizza il nostro tessuto produttivo”, ha dichiarato Ferrari, rimarcando il valore dell’esperienza pratica nel percorso di formazione dei giovani.

Tuttavia, il Pmi Day non rappresenta solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sulla situazione attuale dell’industria italiana.

Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria di Confindustria, ha lanciato un appello urgente: “Continuiamo a perdere produzione industriale. È arrivato il momento di agire: dobbiamo accelerare sull’innovazione e rinnovare il modello manifatturiero italiano ed europeo”. Baroni ha enfatizzato il ruolo cruciale delle giovani generazioni nel plasmare il futuro del settore, sottolineando che il Pmi Day è un’opportunità per rendere i ragazzi protagonisti di questa trasformazione.

Il leader di Confindustria ha anche evidenziato la necessità di colmare il gap digitale e di potenziare la formazione tecnica, attraverso l’implementazione di percorsi formativi come gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare il rapporto tra scuola, imprese e università, e ha chiesto un ripristino dei fondi per la formazione professionale, recentemente ridimensionati nella legge di bilancio.

