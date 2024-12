Alba: cercano riparo dal freddo e accendono un fuoco in un casolare abbandonato, ma muoiono intossicati durante la notte

CUNEO – In un casolare abbandonato di Alba sono stati ritrovati i corpi senza vita di due ragazzi di 25 e 28 anni. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine e del medico legale, i due avrebbero acceso un fuoco in un locale della casa abbandonata in località Gamba di bosco e sarebbero morti nel sonno, intossicati dal monossido di carbonio.

I due ragazzi erano in possesso del permesso di soggiorno ed erano conosciuti dai volontari della caritas locale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese