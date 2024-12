Un senegalese e un guineano i due giovani morti per asfissia in un casolare di Alba

ALBA – La pattuglia del Comando dei Carabinieri della Stazione di Alba ha rinvenuto inermi in un seminterrato di uno stabile in disuso sito in Alba (CN) Strada Gamba di Bosco 6, i corpi di Issa Loum e Mamadou Saliou Diallo, due giovani di rispettivamente 24 e 28 anni, a seguito di una segnalazione.

Il personale medico del 118 intervenuto sul posto ha constatato la morte dei due giovani successivamente identificati tramite documenti posti nei loro indumenti.

Il medico legale di turno ha poi sottoposto le salme ad esame esterno, riconducendo ad asfissia la probabile causa del decesso ed escludendo l’ipotesi di responsabilità di terzi.

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessora ai Servizi Sociali Donatella Croce hanno dichiarato: “Abbiamo appreso questa tragica notizia che ci ha lasciati senza parole, con il cuore amaro. Purtroppo abbiamo saputo che in questo periodo, Issa Loum e Mamadou Saliou Diallo non potevano essere accolti nelle strutture che abbiamo a disposizione, pur essendovi stati ospitati in passato. Non esistono parole giuste per commentare una notizia come questa”. Infine, il Sindaco e l’assessora hanno aggiunto: “È un giorno triste che dimostra che la nostra società come collettività, a partire dalle istituzioni ad ogni livello, deve fare di più. Alle famiglie e a tutti i loro cari vanno le nostre condoglianze”.

