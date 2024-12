Il 22 dicembre al Teatro Sociale di Pinerolo Ambra Angiolini va in scena con “Oliva Denaro”

PINEROLO – Prosegue la stagione teatrale di Pinerolo (TO), organizzata dal Comune grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Ambra Angiolini è la protagonista di “Oliva Denaro”, in scena domenica 22 dicembre 2024 al Teatro Sociale di Pinerolo. Tratto dal romanzo di Viola Ardone e diretto da Giorgio Gallione, lo spettacolo racconta una storia di crescita e autodeterminazione, ponendo l’accento sulle questioni di genere e sulla lotta per l’emancipazione femminile.

C’è una storia vera e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli Anni ‘60 fu la prima a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore” dopo aver subito violenza. Lo spettacolo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. Oliva ormai adulta racconta al pubblico la sua storia, da quando ragazzina si affaccia alla vita fino al momento in cui, con una decisione che suscita scandalo e stupore, rifiuta la classica “paciata” e dice no alla violenza e al sopruso. Una storia di crescita e di emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore (tra padri e figlie, tra madri e figlie) e si insinua tra le ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa.

BIGLIETTI SINGOLI

TEATRO SOCIALE

Platea

Intero € 22,00

Ridotto € 19,00*

Galleria

Intero € 20,00

Ridotto € 17,00*

Loggione

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00*

Speciale giovani I possessori della tessera PINECULT e i giovani fino a 28 anni hanno diritto a un biglietto a 10 € in galleria e platea e a 5 € nel loggione, per tutti gli spettacoli in abbonamento.

*I biglietti ridotti sono riservati per over 65, universitari, insegnanti, possessori abbonamento musei abbonamento Musei, Tesserati FAI, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo.

PREVENDITA

PUNTO VENDITA PINEROLO

Ufficio del Turismo di Pinerolo

Via Duomo, 1 (fronte Palazzo del Comune) Telefono 0121.795589

Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 14.00.

La seconda domenica di ogni mese dalle 10.00 alle 13.00 (Pagamento solo con carta di credito o bancomat)

ON LINE

sul sito www.vivaticket.it – solo biglietti interi on line sarà applicato un diritto di prevendita

VENDITA SERALE

Presso la cassa del Teatro Sociale di Pinerolo

Piazza Vittorio Veneto 24 – Pinerolo

tutte le sere di spettacolo a partire dalle ore 19.30

