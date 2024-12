Martedì 17 dicembre 2024 al Teatro della Provvidenza a Torino una nuova assemblea pubblica sul nuovo Nuovo Ospedale Maria Vittoria alla Pellerina

Martedì 17 dicembre 2024, alle ore 18:00, presso il Teatro della Provvidenza a Torino in in Via Asinari di Bernezzo N. 34/A si svolgerà una nuova Assemblea Pubblica sul tema del nuovo Nuovo Ospedale Maria Vittoria in cui è prevista la presentazione dei dati e dei criteri di indirizzo per la progettazione tecnica della struttura che ad oggi dovrebbe essere realizzata nella zona del Parco della Pellerina.

L’assemblea è organizza dalla Circoscrizione 4.

E’ prevista la partecipazione di