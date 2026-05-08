Mamma e figlio di pochi mesi travolti dalla conducente di una macchina ad Asti: grave la donna

ASTI – Sono ancora in corso gli accertamenti della polizia municipale per chiarire l’esatta dinamica del grave scontro stradale avvenuto nel pomeriggio ad Asti, nel quartiere Don Bosco. Una donna di 29 anni e il figlio di pochi mesi sono stati investiti da un’automobilista in via Monsignor Marello, a poca distanza dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la donna stava attraversando la strada con il bambino nel marsupio quando la conducente di una Opel Corsa li ha travolti, scaraventandoli sull’asfalto. Restano però da chiarire diversi aspetti dell’accaduto, a partire dal punto esatto dell’impatto: non è ancora stato accertato se madre e figlio stessero attraversando sulle strisce pedonali oppure nelle immediate vicinanze.

I primi soccorsi sono stati prestati proprio dai vigili del fuoco presenti nella vicina caserma, intervenuti immediatamente dopo l’urto. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

La 29enne è stata trasportata in codice rosso al CTO di Torino, mentre il bambino è stato trasferito all’ospedale infantile Regina Margherita.

Alla guida dell’auto c’era un’anziana diretta verso una vicina casa di riposo. Gli agenti della municipale stanno raccogliendo testimonianze ed effettuando i rilievi tecnici per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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