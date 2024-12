Per il camionista che aveva travolto e ucciso un sindacalista durante una manifestazione a Biandrate ridotta la pena da 7 a 4 anni

TORINO – La corte d’appello ha ridotto la pena da 7 a 4 anni la pena per Alessio Spaziano, il camionista che nel 2021 travolse e uccise un uomo, il sindacalista Adil Belakhdim, durante un picchetto di fronte al magazzino Lidl di Biandrate. É stata riconosciuta dal giude l’attenuante del concorso di colpa da parte di Belakhdim.

La vicenda risale al 18 giugno del 2021, quando il camionista 25enne era in coda con altri automobilisti per uscire dal magazzino. Una volta imboccata la corsia opposta in contromano, Spaziano aveva avanzato con il camion nonostante ci fossero i manifestanti intorno al mezzo; uno di essi, nei pressi di una curva, era stato travolto. L’autista non si era fermato e aveva chiamato i carabinieri solo una volta imboccata l’autostrada.

