Borgofranco d’Ivrea: donna di 76 anni in gravi condizioni dopo essere stata investita

BORGOFRANCO D’IVREA – Si sta indagando su quanto accaduto in via Torino a Borgofranco d’Ivrea. Qui una donna di 76 anni è stata investita da una automobile, una Fiat 500.

A guidare la vettura una giovane che, appena si è resa conto di quanto accaduto, si è subito fermata a prestare soccorso alla 76enne. L’anziana è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ivrea, le sue condizioni sono gravi. La ragazza alla guida del veicolo è stata portata in ospedale in stato di choc e poi dimessa.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Ivrea per i rilievi del caso e stabilire se la 76enen stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno.

