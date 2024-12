CUNEO – Ci sono anche Sara Curtis e Alessandro Miressi nel quartetto di atlete e atleti che oggi, 13 dicembre, hanno vinto la medaglia d’oro ai mondiali di nuoto in vasca nella prova dei 4×50 mista in stile libero. Nell’acqua di Budapest hanno gareggiato la cuneese Curtis, il torinese Miressi, anche Leonardo Deplano e Silvia Di Pietro.

Poco dopo la staffetta, la giovane nuotatrice della Granda è scesa in vasca per la finale della prova 50 dorso, in cui ha chiuso al sesto posto. In questa gara ha vinto Regan Smith, che col tempo di 25”23 con il nuovo record del mondo.

Foto Andrea Masini / DBM

