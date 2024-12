Il corteo pro Palestina ha cercato di entrare nella sede Rai di via Verdi

TORINO – Sono stati almeno 300 gli studenti che hanno preso parte alla nuova manifestazione pro Palestina a Torino. Diversi i cortei che sono partiti da diverse zone del centro, uno dei quali da Palazzo Nuovo occupato da ieri sera, per ritrovarsi in piazza XVIII Dicembre.

Da qui la manifestazione si è mossa su corso Bolzano e sta puntando il grattacielo Intesa Sanpaolo. Chiusi gli ingressi a Porta Susa. Tensioni davanti alle Ogr, sede dei laboratori Leonardo.

Anche questa volta, come a novembre, seppur in minor portata, si sono verificati degli scontri davanti al Politecnico, con gli studenti che hanno lanciato uova e sassi e la polizia che ha risposto con cariche e manganelli.

Non solo, alcuni manifestanti hanno tentato un blitz alla sede della Rai di via Verdi, a Torino. I dimostranti hanno divelto la grata della porta d’ingresso al centro di produzione intitolato a Piero Angela, ma senza entrare nell’edificio, bloccato dai carabinieri in tenuta antisommossa.

Secondo gli studenti in corteo la Rai è colpevole di fare “disinformazione” su quanto avviene in Medio Oriente. Sul selciato è stata tracciata la scritta “Rai: sanzionati”.

