A Nichelino chi maltratta gli animali non potrà mai più possederne: l’ordinanza

NICHELINO – Il Comune ha appena introdotto il “Daspo cinofilo” come strumento per prevenire il maltrattamento animale.

L’ordinanza, proposta dall’assessore Fiodor Verzola, impedirà a chiunque abbia maltrattato un animale di possederne in futuro. Inoltre, sono previsti percorsi di educazione cinofila per chi vuole adottare un cane o un gatto, per evitare che si compiano scelte avventate.

Il maltrattamento animale, ha anche ricadute economiche e sociali rilevanti. La gestione dei canili e degli animali sequestrati comporta un notevole impegno finanziario per le amministrazioni locali.

