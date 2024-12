Alessandria, vandali distruggono le decorazioni di Natale in centro città

ALESSANDRIA – In Via San Lorenzo i vandali hanno distrutto le decorazioni di Natale realizzate dai negozianti, con il contributo del comune. Non sono stati risparmiati neanche gli abeti addobbati dagli alunni delle scuole elementari.

Ferme e dure le parole del Sindaco Abonante che sottolinea come sia fondamentale che i privati denuncino. Le indagini sono già cominciate, e il comune potenzierà la video sorveglianza e l’illuminazione pubblica.

