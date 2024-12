La Juventus evita la sconfitta con il Venezia grazie al rigore di Vlahovic nel recupero

TORINO – La Juventus nella partita di casa contro il Venezia non splende. Va subito in vantaggio con Gatti al 19′ ma poi sono gli ospiti a recuperare con due gol di Ellertsson e Idzes. Riesce a metterci una toppa Vlahovic con un rigore al 90’+5 per un tocco di mano in area del giocatore del Venezia Candela.

Finisce 2 a 2 all’Allianz Stadium di Torino con una Juve ancora in sofferenza al sesto posto con 28 punti. Pesano ora gli ultimi quattro match tutti finiti con un pareggio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese