Bambina di 5 anni ha incubi di notte: rivelano abusi subiti dal nonno 56enne di Torino

TORINO – Nell’estate 2022, una bambina all’epoca di 4 anni con la mamma erano state ospitate dai nonni a Torino, ma per cause di discordia personale si erano poi trasferite da un’amica diventata affidataria. La bambina, in seguito nell’estate 2023 aveva iniziato ad avere incubi di notte in cui si agitava e urlava “Lasciami stare, non mi toccare, mamma aiutami”.

La famiglia, seguita dagli assistenti sociali aveva indagato sui motivi degli incubi, notando anche comportamenti sessualizzati durante il gioco della bambina, che durante i cambi e i lavaggi delle parti intime piangeva e si rifiutava.

Con le indagini è emerso che la bimba avrebbe giocato “a mamma e papà con il nonno”, da qui la denuncia per violenza sessuale su minori nei confronti dell’uomo 56enne. I dialoghi con la bambina avrebbero rivelato dettagli più espliciti, tanto da farle pensare che gli adulti non erano in grado di proteggere i più piccoli.

Il nonno è difeso dall’avvocato Massimo Rosa, del Foro di Napoli.

