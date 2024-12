Due donne aggrediscono un medico al S.Andrea di Vercelli: arresto già convalidato

VERCELLI – Devono vedersela con una legge molto più severa contro le aggressioni agli operatori sanitari, due donne, madre e figlia. Durante l’attesa di venerdì mattina nel reparto di Odontoiatria dell’ospedale S. Andrea di Vercelli hanno ritenuto di aver aspettato troppo e hanno aggredito un medico in servizio procurandogli delle ferite oltre a danneggiare un porta.

Secondo la legge adesso in vigore, con il decreto, approvato lo scorso 27 settembre dal Consiglio dei Ministri, con il danneggiamento rischiano cinque anni di carcere e 10 mila euro di multa con aumento di pena in caso di associazione. Dopo l’arresto in flagranza le due donne sono state portate davanti al giudice del Tribunale di Vercelli che ha convalidato l’arresto.

