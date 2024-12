Vicoforte, cliente fugge dall’osteria senza pagare e rubando un quadro

VICOFORTE – Due domeniche fa, presso l’osteria “Vino e Cucina” di Vicoforte, una cliente, dopo aver pranzato abbondantemente, si è data alla fuga senza pagare il conto, scappando attraverso la finestra del bagno.

L’incredibile vicenda è stata scoperta dai ristoratori a fine servizio. Mentre i clienti ancora presenti osservavano sbigottiti, il personale ha controllato il bagno, trovando i vasi del davanzale spostati e la finestra spalancata. Ma la storia non finisce qui. Solo pochi giorni dopo, la titolare del ristorante, Katia Delpiano, appassionata d’arte e pittrice dilettante, si è accorta che la cliente non si era limitata a fuggire senza pagare: nell’antibagno, infatti, mancava uno dei suoi quadri, realizzato a mano e appeso per decorare il locale.

L’episodio, per quanto sgradevole, è stato preso con filosofia dalla titolare, che ha deciso di scherzarci sopra. Attraverso un post sui social, ha dedicato un messaggio alla misteriosa cliente: «Volevo dirti che non sono ancora così famosa!».

