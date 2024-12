Camoscio bloccato in Valle Cervo, salvato dai vigili del fuoco

VALLE CERVO – E’ stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco per salvare un camoscio rimasto bloccato nella frazione Sassaia di Campiglia Cervo, in Valle Cervo, nel Biellese.

L’animale era rimasto incastrato in una rete per la caduta massi e i vigili del fuoco, dopo essere arrivati in quota, sono dovuti intervenire con l’autoscala per raggiungere il punto in cui si trovava il camoscio e tagliare una porzione di rete per liberarlo.

