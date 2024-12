Monsignor Daniele Salera è il nuovo Vescovo di Ivrea

IVREA – Monsignor Daniele Salera, del clero della Diocesi di Roma, è stato nominato da Papa Francesco nuovo vescovo di Ivrea. A dare l’annuncio è stato il vescovo uscente monsignor Edoardo Cerrato, che si è dimesso a 75 anni per raggiunti limiti di età.

Chi è monsignor Daniele Salera

S.E. Mons. Salera è nato il 23 luglio 1970 a Roma. Dopo aver frequentato il Seminario Romano, è stato ordinato sacerdote il 21 aprile 2002. Questi i suoi incarichi: Laurea in Sociologia presso l’Università La Sapienza di Roma; Licenza in Teologia Spirituale e corso di Scienze della Formazione per Formatori presso l’Istituto Superiore per Formatori (ISFO), affiliato alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Vicario Parrocchiale di Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca (2002-2008); Docente di Religione Cattolica (2003-2008); Educatore presso il Seminario Romano Maggiore e Incaricato dell’Ufficio Catechistico Diocesano (2008-2014); Vice-Rettore del Seminario Romano Maggiore (2014-2016); Parroco di San Frumenzio in Roma e Assistente Ecclesiastico dell’AGESCI presso la zona Centro Urbis (2016-2022).

Il 27 maggio 2022 è stato nominato Vescovo Ausiliare di Roma, ricevendo la Sede titolare di Tituli di Proconsolare, ed è stato ordinato il 29 giugno.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese