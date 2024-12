Nelle chat online estorcevano materiale porno a una minorenne: tra gli arrestati anche un torinese

TORINO – Un 21enne torinese è stato arrestato insieme ad altre tre persone per aver costretto una minorenne ad inviargli materiale pornografico e a presentarsi in videochat durante i rapporti intimi.

Il 21enne ha adescato la vittima all’interno di una chat di un videogioco e, dopo alcuni scambi di messaggi, ha chiesto le prime foto intime alla giovane ragazza. Le richieste sono diventate sempre più spinte, tanto che ad accorgersi della situazione è stata la madre della vittima, che ha contattato i carabinieri.

Le indagini hanno portato alla luce una rete di persone che approfittava delle chat di incontri o di videogiochi per ricattare altri utenti al fine di farsi inviare materiale porno. In totale, gli uomini per cui è scattato l’arresto sono 4: uno a Torino, uno a Viterbo, altri a Ferrara e Napoli.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese