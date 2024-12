Papa Francesco compie 88 anni, il 17 dicembre 1936 è nato il Papa di origini piemontesi

ROMA – Il 17 dicembre è il compleanno di Papa Francesco. Jorge Maria Bergoglio, nato nel 1936, compie oggi 88 anni. Nominato Papa il 13 marzo 2013, è entrato nel suo undicesimo anno di pontificato. Come noto, Papa Bergoglio è di origini piemontesi.

Nato nel barrio di Flores a Buenos Aires, è il primogenito dei cinque figli di Mario Bergoglio, funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a Buenos Aires, e di Regina Maria Sivori. Il bisnonno paterno Francesco era nativo di Montechiaro d’Asti, mentre il nonno Giovanni Angelo era nato in località Bricco Marmorito di Portacomaro Stazione, frazione di Asti non lontana da Portacomaro. La nonna Rosa era invece originaria di Piana Crixia in provincia di Savona.

Da parte materna, il nonno era originario di Santa Giulia di Centaura, frazione collinare di Lavagna in provincia di Genova, la nonna era originaria della frazione Teo di Cabella Ligure, in provincia di Alessandria.

