Nizza Monferrato: lanciavano petardi nei negozi e pubblicavano i video sui social, fermati

NIZZA MONFERRATO – Hanno passato giorni a lanciare petardi in negozi, bar e nelle vie del centro storico di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, finché i componenti di una baby gang non sono stati fermati.

I giovani, tutti minorenni, si divertivano a spaventare i passanti, poi fuggivano camuffati in volto con sciarpe e cappelli e, infine, postavano i video delle loro bravate sui social. Questo fino all’intervento dei carabinieri della compagnia di Canelli e della stazione di Nizza che hanno individuato e fermato i giovanissimi autori delle scorribande.

