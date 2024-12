Venditti canta Torino dalla finestra della sua camera d’albergo

TORINO – Antonello Venditti, che questa sera sarà in concerto all’Inalpi Arena, ha dato il buongiorno sulla sua pagina Facebook accennando la sua canzone “Torino“. Un breve video che riprende i tetti della città dalla finestra della sua camera d’albergo, con il cantautore che dice: “Torino, non è soltanto un nome, dimmi tu come stai in questa città malata di malinconia… che bella però! A stasera ragazzi e ragazze”

La canzone Torino di Venditti

