L’albero di Natale più alto d’Italia si trova a Torino, all’Outlet Village

TORINO – Che sia pino o abete, vero o artificiale, decorato, innevato, illuminato, l’albero è il simbolo del Natale per eccellenza. Difficile resistere al suo fascino e alla sua magia.

Il più famoso del mondo è senza dubbio quello del Rockfeller Center di New York; il più grande è realizzato ogni anno a Gubbio, sulle pendici del monte Igino. E poi ci sono l’albero più antico del mondo che si trova in terra britannica, più precisamente a Chippenham, nel Wiltshire, l’albero di Lego realizzato con 245.000 mattoncini a Legoland in California, l’albero di vetro di Murano. Ma l’albero più alto d’Europa, con i suoi 88 metri di altezza, è quello di Torino Outlet Village, seguito da quello di Lisbona, alto “solo” 75 metri.

Dal 16 novembre fino all’Epifania chiunque arrivi a Torino, chiunque guardi la città dalla collina o la sorvoli in aereo non potrà non notare un enorme albero luminoso di 85 metri. Talmente grande da essere visibile anche dalla Stazione Spaziale Internazionale!

La stele dell’architetto Claudio Silvestrin, vero e proprio simbolo di Torino Outlet Village, si trasforma in un enorme abete che scintilla.

