Muore Sergio Giunta, storico massaggiatore di Juventus e Torino

TORINO – Si è spento all’età di 75 anni Sergio Giunta, ex massaggiatore del Torino e della Juventus.

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Giunta nel ricordo di Sergio Giunta, massaggiatore del Torino dal 1980 al 1994 dapprima nel Settore Giovanile e poi in Prima Squadra, dove si è sempre distinto per le sue doti di competenza, disponibilità e umanità. Alla moglie, signora Adriana, alla figlia Erika, alle nipoti Sofia e Alice, ai suoi cari e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata. L’ultimo saluto a Sergio si terrà venerdì 20 dicembre in forma strettamente privata.

È il messaggio di cordoglio del club granata.

Giunta aveva avuto una breve carriera da calciatore nelle giovanili dei bianconeri e in seguito nell’Aosta Calcio. In Valle d’Aosta aveva iniziato la sua carriera da massaggiatore, prima di essere chiamato dal Toro dal 1980 al 1994. In seguito è passato alla Juventus ed è rimasto in bianconero dal 1994 al 2007.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese