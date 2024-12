Torino, nel complesso del Bonafous sarà realizzato un vivaio forestale: contributo di 1 milione di euro

TORINO – Grazie a un contributo ministeriale di circa 1 milione di euro, che riceverà la Città di Torino, nel complesso del Bonafous sarà realizzato un vivaio forestale e saranno recuperate parzialmente anche le serre.

Nel dettaglio, 300mila euro saranno destinati alla realizzazione e gestione del vivaio, 720mila euro ad interventi per l’avvio dell’efficientamento energetico e per la trasformazione delle serre in un polo per l’educazione ambientale e la conoscenza del valore del territorio, riconosciuto dall’UNESCO come Riserva di Biosfera MaB.

L’istituto Bonafous si colloca tra le colline dei comuni di Chieri, Pino Torinese e Pecetto, estendendosi su una superficie di circa 350mila mq. In carico al settore Verde della Città di Torino, al suo interno si svolgono attività nei settori della produzione florovivaistica, della ricerca e sperimentazione in frutticoltura e viticoltura, della formazione professionale nel giardinaggio, dell’agricoltura, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, con il coinvolgimento di enti pubblici e soggetti privati.

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore al Verde pubblico Francesco Tresso, lo schema di accordo di collaborazione tra la Città di Torino e l’Ente di Gestione delle aree Protette del Po, rispettivamente beneficiario e referente del contributo economico erogato dal Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del programma “Siti naturali UNESCO per il Clima 2023”.

