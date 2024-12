Giovanni Ferrero è l’uomo più ricco in Italia nel 2024

TORINO – Arriva, come ogni anno, la classifica dei Miliardari in Italia stilata da Forbes.

Poche sorprese, soprattutto ai vertici: al primo posto troviamo l’albese Giovanni Ferrero, con un patrimonio di 42 miliardi: 2,9 miliardi in più di un anno fa.

Ferrero è in 39esima posizione nel mondo, mentre l’anno scorso era 26esimo.

Il totale dei patrimoni dei miliardari in Italia è di 292,4 miliardi di Euro. Per capirci, 71 persone hanno il doppio della ricchezza prodotta dal Piemonte in un anno (145 miliardi di Euro).

La classifica dei miliardari italiani resta a netta maggioranza maschile: le donne sono appena 22, cioè il 31%, e il totale dei loro patrimoni è di 60,5 miliardi di dollari (20,7%).

