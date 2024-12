OGR Torino, le mostre di Cyprien Gaillard e Rebecca Moccia gratis e aperte durante le Feste

TORINO – Le OGR Torino si confermano hub culturale aperto a tutti invitando cittadini e turisti a conoscere e apprezzare la programmazione artistica anche durante le festività natalizie. Retinal Rivalry di Cyprien Gaillard e Cold As You Are di Rebecca Moccia saranno visitabili, e sempre con accesso gratuito. L’occasione perfetta per scoprire il lavoro di due artisti di rilevanza internazionale in un contesto unico e suggestivo.

Commissionata dalle OGR Torino e co-prodotta dalle OGR Torino, Fondation Beyeler, Haus der Kunst München, il Ministero della Cultura Francese, Medienboard Berlin-Brandenburg, Sprüth Magers e Gladstone Gallery, Retinal Rivalry è la mostra personale di Cyprien Gaillard, a cura di Samuele Piazza, che con l’utilizzo della cinematografia 3D e riprese all’avanguardia girate a 120 FPS e proiettate in 4K con tecnologia di ultima generazione, offre al visitatore un viaggio ipnotico e psichedelico, sia concreto che spirituale, attraverso architetture e paesaggi della Germania contemporanea. Tra visioni di vuoto e ricreazioni scultoree, Retinal Rivalry si estende oltre lo schermo e, in un equilibrio precario tra iper-dettaglio e senso di irrealtà, reale e immaginario, altera la percezione visiva. Cyprien Gaillard guida così lo sguardo dello spettatore attraverso luoghi, dove dettagli secondari diventano protagonisti ed elementi quotidiani sono improvvisamente reinterpretati.

Commissionata dalle OGR Torino in occasione della 27ª edizione di Luci d’Artista come new entry della sezione Costellazione del progetto della Città di Torino, Cold As You Are di Rebecca Moccia a cura Iacopo Prinetti, inaugura Surface Tension, la nuova rassegna con cui le OGR Torino trasformano le facciate della Corte Est delle OGR in una grande tela di proiezione per opere site-specific. Realizzata con il supporto tecnico di Epson, la video installazione Cold As You Are raccoglie scene intime e pubbliche, riprese dall’artista con una termocamera, combinate in una sequenza di diversi elementi e narrazioni che ridefinisce i confini tra tecnologia e umanità. L’immagine termica, che ricorre nel lavoro dell’artista dal 2021, compare spesso in relazione a soggetti non umani, mettendone in discussione l’uso funzionale e informativo per raccontare aspetti sensibili di situazioni che vanno oltre il visibile.

LE MOSTRE SONO APERTE AL PUBBLICO FINO AL 2 FEBBRAIO 2025

Giovedì e venerdì: ore 18-22

Sabato e domenica: 10-20

APERTURE DURANTE LE FESTE

Giovedì 26 dicembre: ore 10-20

Venerdì 27 dicembre: ore 18-22

Sabato 28 dicembre: ore 10-20

Domenica 29 dicembre: ore 10-20

Sabato 4 gennaio: ore 10-20

Domenica 5 gennaio: ore 10-20

Lunedì 6 gennaio: ore 10-20

LE MOSTRE SARANNO CHIUSE

Martedì 24 dicembre

Mercoledì 25 dicembre

Lunedì 30 dicembre

Martedì 31 dicembre

Mercoledì 1 gennaio

Giovedì 2 gennaio

Venerdì 3 gennaio

