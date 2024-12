To Dream si espande: 4 nuovi negozi di moda e la sede legale di Michelin

TORINO – To Dream, l’Urban District più grande del Piemonte, compie un importante passo avanti con l’apertura di quattro nuovi negozi: Calliope, Terranova, Clayton e Chicco.

Tra il 14 e il 20 dicembre, questi brand noti nel panorama della moda, porteranno nuove proposte per tutta la famiglia, dal casual elegante di Calliope alla moda giovane e dinamica di Terranova, fino all’offerta maschile di Clayton e ai prodotti per l’infanzia firmati Chicco.

Oltre alle nuove aperture, To Dream accoglie un’altra importante novità: Michelin ha ufficializzato l’apertura dei suoi nuovi uffici operativi all’interno del distretto.

Con una superficie di 1.500 metri quadrati, la sede Michelin sottolinea il legame storico con la città di Torino, ospitando spazi moderni, sostenibili e tecnologicamente avanzati.

Questa nuova apertura segna un passo avanti per il distretto, contribuendo al consolidamento di To Dream come polo multifunzionale che unisce shopping, lavoro e benessere.

Con queste nuove aperture, To Dream continua a consolidare il suo ruolo di punto di riferimento regionale, offrendo un ambiente che risponde alle esigenze di modernità e sostenibilità.

