Torino, urla e bestemmia mentre gioca alla PlayStation: la vicina lo accoltella

TORINO – Ci troviamo nella periferia nord della città, in Corso Cincinnato. Una scena horror che ha scosso un intero condominio.

Il figlio della vicina urla fino a tarda notte mentre gioca alla Play, bestemmiando e sfoggiando un certo turpiloquio. Lei, sessantenne, è esasperata e non ne può più.

Così, nel pieno della notte, la donna si reca sull’uscio dei vicini maleducati con un coltello da macelleria. Il 30enne molla i suoi videogiochi, va ad aprire e si ritrova la vicina piena d’ira. La madre si mette in mezzo, e viene ferita all’avambraccio.

Tra le urla in piena notte, il condominio si sveglia nel terrore e la madre viene portata in ospedale: nulla di grave, per fortuna.

La vicina ha dichiarato di chiedere ormai da mesi alla proprietaria di casa di far star zitto suo figlio, ma non c’è stato modo di calmarlo.

La sessantenne è stata denunciata a piede libero. Il 30enne, invece, è stato denunciato perché i Carabinieri hanno scoperto 3 katana in camera sua detenute illegalmente.

