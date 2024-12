Aggredisce gli infermieri al pronto soccorso di Novara, arrestato

NOVARA – La Polizia di Stato di Novara, nello specifico la Squadra Volante della Questura, è dovuta intervenire al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore per un’aggressione al personale in servizio. L’uomo è stato individuato e fermato.

Gli operatori sanitari hanno riferito che poco prima l’aggressore era stato accompagnato in barella dai volontari della Croce Rossa e mentre era in attesa di essere visitato, si è buttato dalla barella sul pavimento per poi aggredire due infermieri che volevano aiutarlo a rialzarsi.

Per tale motivo e sulla base degli elementi descritti dagli infermieri aggrediti, l’uomo è stato accompagnato presso la locale Questura e dichiarato in arresto per il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese