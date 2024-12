Asti: Mario Bovino non è più assessore al Commercio della giunta Rasero

ASTI – Nel pomeriggio di oggi, la giunta Rasero ha ufficialmente revocato le deleghe di Mario Bovino, assessore al Commercio e al Lavoro.

Bovino, che aveva ottenuto un notevole consenso alle ultime elezioni amministrative del 2022, con 427 preferenze nella lista Forza Italia con Asti nel Cuore, era entrato a far parte della giunta a giugno dello stesso anno.

La revoca delle sue deleghe al Commercio segna non solo, un cambio di rotta per lui, ma anche un importante mutamento nel panorama politico locale, in un periodo già caratterizzato da sfide e ristrutturazioni all’interno della giunta.

Le motivazioni dietro questa decisione non sono state ancora chiarite ufficialmente.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese