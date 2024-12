Bimba di 3 anni colpita da un armadio caduto al Regina Margherita, aperta un’inchiesta

TORINO – Una bambina di 3 anni, una piccola paziente dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, è rimasta coinvolta nella caduta di un armadio nella stanza in cui era ricoverata.

La piccola, che stava per essere dimessa, sarebbe stata travolta dall’armadio caduto e le sue condizioni erano critiche al punto di dover essere trasferita nel reparto di terapia intensiva. Non è mai stata in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto nei primi giorni di dicembre ed è stato lo stesso ospedale a segnalare quanto accaduto alle forze dell’ordine, che hanno aperto un’inchiesta. Bisognerà verificare quanto successo e se ci sono state delle responsabilità.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese